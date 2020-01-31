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Клишас оценил назначение Коновалова полпредом президента в КС
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РИА Новости

Клишас оценил назначение Коновалова полпредом президента в КС

15:47 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Назначение экс-главы Минюста России Александра Коновалова полпредом президента России в Конституционном суде происходит в преддверии планируемого существенного повышения значения этого судебного органа, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин назначил Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее Путин освободил с этой должности Михаила Кротова.
"Уверен, что Александр Владимирович (Коновалов) достойно справится с этим ответственным поручением, принимая во внимание, что значение Конституционного суда после поправок в конституцию существенно возрастет", - сказал Клишас.
Александр Коновалов
Вчера, 15:42
Биография Александра Коновалова
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Андрей КлишасКонституционный суд РФАлександр КоноваловВладимир ПутинРоссияПолитика
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