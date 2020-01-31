Клишас оценил назначение Коновалова полпредом президента в КС

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Назначение экс-главы Минюста России Александра Коновалова полпредом президента России в Конституционном суде происходит в преддверии планируемого существенного повышения значения этого судебного органа, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин назначил Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее Путин освободил с этой должности Михаила Кротова.
"Уверен, что Александр Владимирович (Коновалов) достойно справится с этим ответственным поручением, принимая во внимание, что значение Конституционного суда после поправок в конституцию существенно возрастет", - сказал Клишас.
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