Минюст прокомментировал предложение о штрафах за превышение скорости

Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России разъяснил, что повышенные штрафы за правонарушения в области дорожного движения - это предложения МВД , которые были ранее внесен в правительство, но работа по ним была приостановлена в связи с подготовкой нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В частности, поправки предусматривают существенное увеличение штрафов за превышение скорости на автодорогах.

"МВД России ранее был внесен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения" ... предусматривающий внесение аналогичных изменений в действующий КоАП", - говорится в сообщении Минюста.

В министерстве добавили, что работа по данному законопроекту была приостановлена в связи с подготовкой нового КоАП. Сейчас проект документа находится на стадии общественного обсуждения.