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Минюст прокомментировал предложение о штрафах за превышение скорости
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РИА Новости

Минюст прокомментировал предложение о штрафах за превышение скорости

15:36 31.01.2020 (обновлено: 17:40 31.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России разъяснил, что повышенные штрафы за правонарушения в области дорожного движения - это предложения МВД, которые были ранее внесен в правительство, но работа по ним была приостановлена в связи с подготовкой нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В частности, поправки предусматривают существенное увеличение штрафов за превышение скорости на автодорогах.
"МВД России ранее был внесен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения" ... предусматривающий внесение аналогичных изменений в действующий КоАП", - говорится в сообщении Минюста.
В министерстве добавили, что работа по данному законопроекту была приостановлена в связи с подготовкой нового КоАП. Сейчас проект документа находится на стадии общественного обсуждения.
Также в Минюсте проинформировали, что к подготовке проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов участвовал широкий круг представителей как федеральных органов государственной власти (в соответствии с установленной сферой деятельности), так и научного и бизнес сообществ.
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Министерство юстиции РФМВД РФРоссияОбщество
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