В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", сообщило управление МЧС по городу.

ЧП произошло во время демонтажа, под завалами может находиться рабочий.

По данным ведомства, площадь обрушения может составлять 25-28 тысяч квадратных метров.

На месте работают 68 спасателей и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в здании СКК начинается реконструкция, в нем проводятся подготовительные работы.

В мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петербургский".

В начале ноября того же года депутат городского Заксобрания Борис Вишневский призвал не допустить сноса СКК под видом реконструкции. Месяцем позже на заседании градостроительного совета более половины участников проголосовали за реконструкцию СКК с изменением его внешнего облика.