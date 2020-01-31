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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
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РИА Новости

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

15:29 31.01.2020 (обновлено: 17:26 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинОбрушение крыши СКК "Петербургский" при демонтаже
Обрушение крыши СКК Петербургский при демонтаже
© РИА Новости / Александр Гальперин
Обрушение крыши СКК "Петербургский" при демонтаже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", сообщило управление МЧС по городу.
ЧП произошло во время демонтажа, под завалами может находиться рабочий.
По данным ведомства, площадь обрушения может составлять 25-28 тысяч квадратных метров.
На месте работают 68 спасателей и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в здании СКК начинается реконструкция, в нем проводятся подготовительные работы.
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В мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петербургский".
В начале ноября того же года депутат городского Заксобрания Борис Вишневский призвал не допустить сноса СКК под видом реконструкции. Месяцем позже на заседании градостроительного совета более половины участников проголосовали за реконструкцию СКК с изменением его внешнего облика.
В январе правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". Согласно проекту, к чемпионату мира по хоккею 2023 года там должна появиться современная ледовая арена, вмещающая не менее 20 тысяч зрителей.
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Обрушение крыши СКК в ПетербургеМЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Рвались разрушить всеми правдами и неправдами. Спешили, как бы градозащитники не помешали. Угобили шикарное здание и концертный комплекс с замечательным звуком. А теперь и людей.
31 января, 15:35
DIDenis Inkognito
108117119
Вот такого качества строительство у нас сегодня.
31 января, 15:31
ddeluxo-87
41002269
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