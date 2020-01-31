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Республика Татарстан
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Егоров: программу Татарстана "Наш двор" можно транслировать на регионы
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РИА Новости

Егоров: программу Татарстана "Наш двор" можно транслировать на регионы

15:19 31.01.2020 (обновлено: 15:20 31.01.2020)
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© Пресс-служба Минстроя РФЗаместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров
© Пресс-служба Минстроя РФ
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Стартовавшую в Татарстане программу обустройства дворов "Наш двор" можно будет транслировать на другие регионы, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
"Для меня, как для человека, который отвечает за федеральный проект формирования комфортной городской среды, это хороший опыт и, конечно же, я сейчас уже думаю… как этот опыт можно транслировать на другие субъекты и в части образовательных программ, в части каких-то, возможно, изменений в нормативно-правовые акты, законодательство Российской Федерации", - сказал Егоров журналистам по окончании итоговой коллегии минстроя Татарстана, отзываясь о программе "Наш двор".
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По словам замминистра, республиканская программа "Наш двор" стала для него открытием с точки зрения комплексного подхода к обустройству дворовых территорий с учётом мнения жителей.
Реализация масштабной программы по обустройству дворов стоимостью порядка 50 миллиардов рублей, о которой президент Татарстана Рустам Минниханов заявил осенью прошлого года, стартовала в 2020 году. В рамках неё в течение трёх лет планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. Разработке программы "Наш двор" предшествовала большая работа с населением. В частности, был определён перечень необходимых работ, включающий установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок, организацию парковок. Среди населения республики проводилось массовое анкетирование, чтобы мнение жителей по обустройству того или иного двора было максимально учтено.
Минниханов отмечал, что каждое муниципальное образование имеет свои характерные особенности, поэтому проекты благоустройства дворов должны разрабатываться в соответствии с ними – для каждой территории должен быть свой "рецепт". Также, по мнению главы республики, вся реализация программы должна вестись в тесном взаимодействии с жителями, с учётом их пожеланий и интересов, нужно терпеливо и обстоятельно объяснять людям, как будет организована работа.
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Республика ТатарстанМаксим ЕгоровНовости - НедвижимостьРустам МиннихановТатарстанОбщество
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