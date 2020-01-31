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2020-01-31T16:05+0300
https://ria.ru/20200131/1564112236.html
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
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РИА Новости

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

15:18 31.01.2020 (обновлено: 16:05 31.01.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File PhotoЛоготипы Twitter и Facebook
Логотипы Twitter и Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.
Протокол составили в присутствии представителя Twitter. "Представитель компании Facebook на подписание <...> не явился. <...> Копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней", — уточняется в сообщении.
В декабре Владимир Путин подписал закон о наказаниях за такие нарушения: от 100 до 200 тысяч рублей штрафа для должностных лиц, от одного до шести миллионов — для юридических.
За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний — от шести до 18 миллионов рублей.
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FacebookРоскомнадзорTwitterПроисшествия
Популярные комментарии
Прикрыть обоих, большой беды не будет.
31 января, 15:23
vvab6
25961118189
В России так же все еще большое количество наркоманов, и что теперь, не запрещать наркоту? twitter и facebook широко применяются в цветных революциях, яркий пример Тайвань. Так же было в Иране, пока Иран не запретил их, и ничего, никто голодать не стал из-за этого.
31 января, 15:33
ВИВасилий Иванов
2240204166
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