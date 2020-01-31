МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.

Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.

Протокол составили в присутствии представителя Twitter. "Представитель компании Facebook на подписание <...> не явился. <...> Копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней", — уточняется в сообщении.

В декабре Владимир Путин подписал закон о наказаниях за такие нарушения: от 100 до 200 тысяч рублей штрафа для должностных лиц, от одного до шести миллионов — для юридических.