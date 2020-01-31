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"Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал "Шереметьево"
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РИА Новости

"Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал "Шереметьево"

15:37 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в аэропорту Шереметьево
Автомобиль скорой помощи в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
"Аэрофлот" переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F, начиная с 17.00 мск 31 января 2020 года. Кроме того, международные рейсы "Аэрофлота" по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C", - говорится в сообщении компании.
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Распространение нового коронавирусаАэрофлотШереметьево (аэропорт)Новости компаний - Экономика
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