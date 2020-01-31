"Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал "Шереметьево"

"Аэрофлот" переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F, начиная с 17.00 мск 31 января 2020 года. Кроме того, международные рейсы "Аэрофлота" по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C", - говорится в сообщении компании.