Музей русского импрессионизма, основанный Минцем, открыт и работает

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский Музей русского импрессионизма, основанный бизнесменом Борисом Минцем, который обвиняется в растрате, работает в обычном режиме, рассказала РИА Новости пиар-директор музея Мария Григорьева.

"Музей работает в обычном режиме. У нас только что закрылась выставка "Импрессионизм и испанское искусство", которую посетили 100 тысяч человек. 13 февраля откроется выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". Выставочный план сверстан на год вперед", - сказала Григорьева.

Басманный суд Москвы в пятницу отложил на 3 февраля рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей.

Суд заочно избрал меру пресечения сыновьям Минца Дмитрию и Александру, после чего приступил к рассмотрению ходатайства в отношении Минца-старшего. Адвокат Алексей Куприянов попросил суд отложить заседание, чтобы подготовить более подробные возражения и контраргументы. Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск.

В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что мужчина скрывается в Израиле, защита же подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны".

Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков "Открытия" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реальная их стоимость вдвое ниже. Следователь в суде отметил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами действительно провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций "на более чем 34 миллиарда рублей в интересах Бориса Минца".

В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей, его защита не отрицает, что миллиардер находится в Великобритании. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании десятков миллиардов рублей.