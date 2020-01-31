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Культура
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Музей русского импрессионизма, основанный Минцем, открыт и работает
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РИА Новости

Музей русского импрессионизма, основанный Минцем, открыт и работает

15:31 31.01.2020 (обновлено: 15:45 31.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка "Импрессионизм в авангарде"
Здание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка Импрессионизм в авангарде
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский Музей русского импрессионизма, основанный бизнесменом Борисом Минцем, который обвиняется в растрате, работает в обычном режиме, рассказала РИА Новости пиар-директор музея Мария Григорьева.
"Музей работает в обычном режиме. У нас только что закрылась выставка "Импрессионизм и испанское искусство", которую посетили 100 тысяч человек. 13 февраля откроется выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". Выставочный план сверстан на год вперед", - сказала Григорьева.
Игнази Мальол. Кусты роз (Коста-Брава). 1920. Национальный музей искусства Каталонии
27 января, 20:54Культура
Выставку испанских художников посетило рекордное количество человек
Басманный суд Москвы в пятницу отложил на 3 февраля рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей.
Суд заочно избрал меру пресечения сыновьям Минца Дмитрию и Александру, после чего приступил к рассмотрению ходатайства в отношении Минца-старшего. Адвокат Алексей Куприянов попросил суд отложить заседание, чтобы подготовить более подробные возражения и контраргументы. Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск.
В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что мужчина скрывается в Израиле, защита же подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны".
Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков "Открытия" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реальная их стоимость вдвое ниже. Следователь в суде отметил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами действительно провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций "на более чем 34 миллиарда рублей в интересах Бориса Минца".
В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей, его защита не отрицает, что миллиардер находится в Великобритании. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании десятков миллиардов рублей.
Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
ИРРИ
30 сентября 2019, 10:37Культура
Суд в Москве не разрешил приставам вскрывать помещения музея ИРРИ
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КультураНовости культурыВыставкиБорис Минц
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