Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали так, затем глава российского правительства предложил немного другую "диспозицию": стоя рядом на фоне флагов.
"Рядышком? Давайте", - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: "А может еще и селфи?".
Под смех членов обеих делегации они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому новому жанру фотографии.
"А по-армянски как селфи будет?" - спросил Мишустин.
"Селфи? Да это армянское слово", - сразу нашелся Пашинян.
Мишустин согласился на совместное фото с Пашиняном, поинтересовавшись, как будет селфи по-армянски. "Это армянское слово", - под дружный смех ответил его визави. pic.twitter.com/GSoacwNOki— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 31, 2020