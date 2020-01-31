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Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане
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РИА Новости

Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане

15:05 31.01.2020 (обновлено: 15:19 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 31 января 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 31 января 2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 31 января 2020
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали так, затем глава российского правительства предложил немного другую "диспозицию": стоя рядом на фоне флагов.
"Рядышком? Давайте", - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: "А может еще и селфи?".
Под смех членов обеих делегации они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому новому жанру фотографии.
"А по-армянски как селфи будет?" - спросил Мишустин.
"Селфи? Да это армянское слово", - сразу нашелся Пашинян.
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияАлма-АтаКазахстанВ мире
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