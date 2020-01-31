Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане

В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали так, затем глава российского правительства предложил немного другую "диспозицию": стоя рядом на фоне флагов.