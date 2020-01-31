Власти Подмосковья увеличили число квот на ЭКО в 2020 году

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество квот на экстракорпоральное оплодотворение в Подмосковье в 2020 году увеличили на 300 - до 6 тысяч процедур, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"В Московской области в 2020 году число квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено до 6 тысяч процедур. Для сравнения, в прошлом году было выполнено 5,7 тысяч процедур ЭКО", - говорится в сообщении.
Чтобы оформить квоту на ЭКО за счет средств ОМС необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования, затем посетить врача-репродуктолога, рассказали в ведомстве. Для получения квоты при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, заключение областного специалиста, длительность ожидания не превышает 21 день, добавили в пресс-службе.