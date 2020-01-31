Власти Подмосковья увеличили число квот на ЭКО в 2020 году

"В Московской области в 2020 году число квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено до 6 тысяч процедур. Для сравнения, в прошлом году было выполнено 5,7 тысяч процедур ЭКО", - говорится в сообщении.

Чтобы оформить квоту на ЭКО за счет средств ОМС необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования, затем посетить врача-репродуктолога, рассказали в ведомстве. Для получения квоты при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, заключение областного специалиста, длительность ожидания не превышает 21 день, добавили в пресс-службе.