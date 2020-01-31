В правительстве проходит заседание по предупреждению с коронавируса

"В связи с возможной регистрацией случаев заболевания, как мы и договаривались на предшествующем заседании оперативного штаба, будет разработан комплекс мер. Все коллеги представили соответствующие предложения. Комплекс мер будет направлен на предупреждение завоза и распространения инфекции. Мы его сегодня обсудим. Он включает в себя несколько этапов при различном развитии ситуации", - приводятся ее слова на сайте кабмина.