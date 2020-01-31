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В правительстве проходит заседание по предупреждению с коронавируса
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РИА Новости

В правительстве проходит заседание по предупреждению с коронавируса

14:41 31.01.2020 (обновлено: 14:52 31.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ проходит в правительстве, говорится в Twitter-аккаунте кабмина.
"В Доме правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Накануне ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания отметила, что обсуждаемый комплекс мер в связи со вспышкой заболеваемости из-за нового коронавируса будет включать в себя несколько этапов при различном развитии ситуации.
"В связи с возможной регистрацией случаев заболевания, как мы и договаривались на предшествующем заседании оперативного штаба, будет разработан комплекс мер. Все коллеги представили соответствующие предложения. Комплекс мер будет направлен на предупреждение завоза и распространения инфекции. Мы его сегодня обсудим. Он включает в себя несколько этапов при различном развитии ситуации", - приводятся ее слова на сайте кабмина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Татьяна ГоликоваРаспространение нового коронавирусаПравительство РФРоссияВ мире
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