В аэропорту Вильнюса задержали журналистку телеканала "Звезда"

ВИЛЬНЮС, 31 янв — РИА Новости. Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову задержали в аэропорту Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса , сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Журналистка планировала сделать серию репортажей по следам расследования Sputnik Литва о гражданах республики, которых преследуют за "симпатии" к России. Корреспондента задержали сразу по прилету.

Телеканал "Звезда" потребовал у литовских властей официальных объяснений задержания их сотрудницы.

Как удалось выяснить Sputnik Ближнее зарубежье , корреспондент могла быть задержана из-за аннулированной визы.

У Юлии Шатиловой был "шенген", который она оформляла перед поездкой в Латвию, где в ноябре снимала репортаж о Дне провозглашения республики. Тогда в Риге прошло факельное шествие с участием радикальных националистов.

В Литву Шатилова прилетела с той же визой. После острого репортажа Латвия могла аннулировать визу.

Это далеко не первый случай, когда власти балтийских республик препятствуют работе российских журналистов. В мае прошлого года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Позже ему запретили въезд в республику сроком на пять лет.

МИД России неоднократно обращал внимание международных организаций на вопиющие случаи нарушения прав журналистов в балтийских странах.