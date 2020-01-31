В аэропорту Вильнюса задержали журналистку телеканала "Звезда"

ВИЛЬНЮС, 31 янв — РИА Новости. Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Журналистка планировала сделать серию репортажей по следам расследования Sputnik Литва о гражданах республики, которых преследуют за "симпатии" к России. Корреспондента задержали сразу по прилету.
Телеканал "Звезда" потребовал у литовских властей официальных объяснений задержания их сотрудницы.
Как удалось выяснить Sputnik Ближнее зарубежье, корреспондент могла быть задержана из-за аннулированной визы.
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У Юлии Шатиловой был "шенген", который она оформляла перед поездкой в Латвию, где в ноябре снимала репортаж о Дне провозглашения республики. Тогда в Риге прошло факельное шествие с участием радикальных националистов.
В Литву Шатилова прилетела с той же визой. После острого репортажа Латвия могла аннулировать визу.
Это далеко не первый случай, когда власти балтийских республик препятствуют работе российских журналистов. В мае прошлого года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Позже ему запретили въезд в республику сроком на пять лет.
С 1 января редакция Sputnik в Таллине была вынуждена прекратить работу после того, как местные власти пригрозили им уголовным преследованием за сотрудничество с российским информагентством МИА "Россия сегодня".
МИД России неоднократно обращал внимание международных организаций на вопиющие случаи нарушения прав журналистов в балтийских странах.
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