Абэ призвал информировать население о коронавирусе понятным языком

ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал своевременно и понятным языком информировать граждан и гостей страны о ситуации вокруг коронавируса нового типа, сообщает агентство Киодо

"Чрезвычайно важно распространить базовую информацию об инфекционных заболеваниях, превентивных мерах и методах лечения таким образом, чтобы все могли ее понять и действовать соответствующе", - подчеркнул Абэ в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

В пятницу операторы действующей в Японии круглосуточной информационной горячей линии для иностранных граждан начали предоставлять консультации относительно коронавируса нового типа. Консультации можно получить на английском, китайском, корейском языках.

В настоящее время информация о вирусе распространяется, в основном, СМИ, а также на сайте министерства здравоохранения. В некоторых местах встречаются листовки, на которых содержатся призывы чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими спреями и гелями для рук и соблюдать обычные правила гигиены в обществе, к примеру, носить медицинскую маску, если есть насморк или кашель. Однако, несмотря на постоянные призывы представителей центральных властей не поддаваться панике, уже возник ажиотаж вокруг всевозможных способов защиты от вирусов: в аптеках и магазинах упаковки масок и различные наклейки и подвески, которые якобы защищают от вирусов, выставлены на самые видные места.

Ранее в пятницу МИД Японии повысил уровень опасности при посещении всех провинций Китая и призвал воздержаться от поездок в эту страну без крайней необходимости. Это второй уровень опасности из четырех возможных. Кроме того, премьер-министр Японии заявил о том, что с полуночи 1 февраля въезд в страну будет закрыт для лиц, которым был выдан заграничный паспорт в китайской провинции Хубэй, а также всем иностранцам, которые посещали этот район Китая менее чем за 14 дней до прибытия в Японию.