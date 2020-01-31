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Абэ призвал информировать население о коронавирусе понятным языком
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РИА Новости

Абэ призвал информировать население о коронавирусе понятным языком

14:29 31.01.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал своевременно и понятным языком информировать граждан и гостей страны о ситуации вокруг коронавируса нового типа, сообщает агентство Киодо.
"Чрезвычайно важно распространить базовую информацию об инфекционных заболеваниях, превентивных мерах и методах лечения таким образом, чтобы все могли ее понять и действовать соответствующе", - подчеркнул Абэ в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
В пятницу операторы действующей в Японии круглосуточной информационной горячей линии для иностранных граждан начали предоставлять консультации относительно коронавируса нового типа. Консультации можно получить на английском, китайском, корейском языках.
В настоящее время информация о вирусе распространяется, в основном, СМИ, а также на сайте министерства здравоохранения. В некоторых местах встречаются листовки, на которых содержатся призывы чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими спреями и гелями для рук и соблюдать обычные правила гигиены в обществе, к примеру, носить медицинскую маску, если есть насморк или кашель. Однако, несмотря на постоянные призывы представителей центральных властей не поддаваться панике, уже возник ажиотаж вокруг всевозможных способов защиты от вирусов: в аптеках и магазинах упаковки масок и различные наклейки и подвески, которые якобы защищают от вирусов, выставлены на самые видные места.
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К настоящему времени в Японии было подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом нового типа. В двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. В трех случаях заражение произошло внутри страны – все заболевшие работали с китайскими туристами.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыСиндзо АбэЯпонияВ мире
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