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Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий
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РИА Новости

Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий

14:28 31.01.2020 (обновлено: 17:09 31.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2019 году обращались в Минсельхоз РФ в связи с ростом цен на хлористый калий, обращение было переадресовано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), в январе 2020 года обращений относительно повышения цен не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
"В Минсельхоз России поступало обращение от сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, связанное с повышением цены на хлористый калий. Оно было переадресовано в ФАС России и РАПУ для разъяснений", - сообщили в министерстве. Позже в Минсельхозе добавили, что обращение от аграриев Липецкой области поступило в 2019 году.
"В ведомство обращений в январе текущего года по вопросу роста цен на хлористый калий не поступало. Обращение из Липецкой области датировано июлем 2019 года", - сказали в пресс-службе.
Минсельхоз указывает, что цена на хлористый калий формируется в соответствии с рекомендациями ФАС, в частности, по обеспечению недискриминационного доступа приобретения данного вида удобрений. "На сегодняшний день доля хлористого калия в общем объеме применения минеральных удобрений составляет 3%", - отметили в пресс-службе.
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В четверг глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов представил данные по закупкам удобрений российскими аграриями. По данным органов управления АПК субъектов РФ, цены на хлористый калий в России в январе 2020 года составили 20,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом.
При этом цены на другие виды удобрений изменились не так сильно (аммиачная селитра подорожала на 1,3%, карбамид - на 2,4%, азофоска подешевела на 2,4%, аммофос - на 6,6%). Калийные удобрения на российский рынок поставляют несколько компаний, ведущим производителем хлористого калия в России (и одним из крупнейших в мире) является "Уралкалий".
В "Уралкалии" ранее сообщили РИА Новости, что отпускная цена компании для сельхозпроизводителей в январе 2020 года составила 11 тысяч рублей за тонну (розовый порошкообразный продукт насыпью, FCA) - на 5% ниже по сравнению с прошлым годом.
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Министерство сельского хозяйства РФМоскваЛипецкая областьРоссияЭкономика
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