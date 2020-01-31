Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2019 году обращались в Аграрии Липецкой области в 2019 году обращались в Минсельхоз РФ в связи с ростом цен на хлористый калий, обращение было переадресовано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), в январе 2020 года обращений относительно повышения цен не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

"В Минсельхоз России поступало обращение от сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, связанное с повышением цены на хлористый калий. Оно было переадресовано в ФАС России и РАПУ для разъяснений", - сообщили в министерстве. Позже в Минсельхозе добавили, что обращение от аграриев Липецкой области поступило в 2019 году.

"В ведомство обращений в январе текущего года по вопросу роста цен на хлористый калий не поступало. Обращение из Липецкой области датировано июлем 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Минсельхоз указывает, что цена на хлористый калий формируется в соответствии с рекомендациями ФАС, в частности, по обеспечению недискриминационного доступа приобретения данного вида удобрений. "На сегодняшний день доля хлористого калия в общем объеме применения минеральных удобрений составляет 3%", - отметили в пресс-службе.

В четверг глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов представил данные по закупкам удобрений российскими аграриями. По данным органов управления АПК субъектов РФ, цены на хлористый калий в России в январе 2020 года составили 20,2 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом.

При этом цены на другие виды удобрений изменились не так сильно (аммиачная селитра подорожала на 1,3%, карбамид - на 2,4%, азофоска подешевела на 2,4%, аммофос - на 6,6%). Калийные удобрения на российский рынок поставляют несколько компаний, ведущим производителем хлористого калия в России (и одним из крупнейших в мире) является "Уралкалий".