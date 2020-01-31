В Японии госпитализировали еще 15 человек из числа вернувшихся из КНР

ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Еще 15 человек из числа вернувшихся в Еще 15 человек из числа вернувшихся в Японию третьим чартерным рейсом из китайской провинции Хубэй , считающейся эпицентром коронавируса нового типа , были госпитализированы с недомоганием, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Ранее сообщалось о госпитализации 10 человек из числа пассажиров. К настоящему времени в Японию вернулись 565 граждан, находившихся в китайской провинции Хубэй в момент начала вспышки и распространения коронавируса нового типа. Возвращение было организовано тремя чартерными рейсами, первый из которых приземлился в Токио в среду, второй – в четверг утром, а третий – утром пятницы. Среди вернувшихся из Китая японцев коронавирус подтвержден у пяти человек.

Все пассажиры чартерных рейсов вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах направляются в больницу для обследования и анализов. При этом власти и медики могут лишь попросить людей пройти тестирование, но не могут принудить. При наличии симптомов пациенты направляются в одну из четырех столичных больниц, в которых есть специальные инфекционные отделения.

К настоящему времени в Японии было подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом нового типа. В двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. В трех случаях заражение произошло внутри страны – все заболевшие работали с китайскими туристами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.