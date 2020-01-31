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В Японии госпитализировали еще 15 человек из числа вернувшихся из КНР
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РИА Новости

В Японии госпитализировали еще 15 человек из числа вернувшихся из КНР

14:27 31.01.2020 (обновлено: 14:46 31.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonДевушки в защитных масках в Токио
Девушки в защитных масках в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Девушки в защитных масках в Токио
ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Еще 15 человек из числа вернувшихся в Японию третьим чартерным рейсом из китайской провинции Хубэй, считающейся эпицентром коронавируса нового типа, были госпитализированы с недомоганием, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ранее сообщалось о госпитализации 10 человек из числа пассажиров. К настоящему времени в Японию вернулись 565 граждан, находившихся в китайской провинции Хубэй в момент начала вспышки и распространения коронавируса нового типа. Возвращение было организовано тремя чартерными рейсами, первый из которых приземлился в Токио в среду, второй – в четверг утром, а третий – утром пятницы. Среди вернувшихся из Китая японцев коронавирус подтвержден у пяти человек.
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Все пассажиры чартерных рейсов вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах направляются в больницу для обследования и анализов. При этом власти и медики могут лишь попросить людей пройти тестирование, но не могут принудить. При наличии симптомов пациенты направляются в одну из четырех столичных больниц, в которых есть специальные инфекционные отделения.
К настоящему времени в Японии было подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом нового типа. В двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. В трех случаях заражение произошло внутри страны – все заболевшие работали с китайскими туристами.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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