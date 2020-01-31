Защита Константина Котова подала новую жалобу на приговор

"Кассационная жалоба в интересах Котова уже подана", - сказала адвокат, не уточняя детали.

В кассационных жалобах речь идет о допущенных, по мнению защиты, существенных нарушениях норм уголовного или уголовно-процессуального закона, которые могли повлиять на исход дела.

В конце концов он стал фигурантом уже уголовного дела и получил по статье 212.1 УК РФ четыре года колонии, впоследствии это наказание в качестве апелляционной инстанции утвердил Мосгорсуд. Сам Котов виновным себя не считает.