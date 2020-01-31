Защита Константина Котова подала новую жалобу на приговор

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Защита подала кассационную жалобу на приговор Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Мария Эйсмонт.
"Кассационная жалоба в интересах Котова уже подана", - сказала адвокат, не уточняя детали.
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В кассационных жалобах речь идет о допущенных, по мнению защиты, существенных нарушениях норм уголовного или уголовно-процессуального закона, которые могли повлиять на исход дела.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 марта проверить законность приговора Котову. Впоследствии Конституционный суд постановил пересмотреть это громкое дело.
Котова задержали 10 августа прошлого года вскоре после не согласованного с мэрией шествия в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах, но, несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
В конце концов он стал фигурантом уже уголовного дела и получил по статье 212.1 УК РФ четыре года колонии, впоследствии это наказание в качестве апелляционной инстанции утвердил Мосгорсуд. Сам Котов виновным себя не считает.
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