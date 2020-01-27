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Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
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РИА Новости

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

19:48 27.01.2020 (обновлено: 21:15 27.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
КС постановил признать жалобу Котова с просьбой проверить конституционность статьи, по которой он был осужден, не подлежащей дальнейшему рассмотрению, "поскольку для разрешения <…> вопроса не требуется вынесения итогового решения в виде постановления".
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
25 января, 14:36
Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову
"Судебное решение по делу Котова <…>, принятое на основании статьи 212.1 УК в истолковании, расходящимся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленном в постановлении КС от 10 февраля 2017 года, <…> подлежат пересмотру в установленном порядке", — говорится в определении суда.
КС напомнил, что наказание лицу, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с его изоляцией. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.
Поскольку изучение фактических обстоятельств дела заявителя не относится к компетенции суда, приговор Котову подлежит пересмотру. Как констатировал КС, в нем не указано, несли ли действия подсудимого существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они тому, что публичное мероприятие перестало носить мирный характер.
Константин Котов у Пресненского суда Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. 14 августа 2019
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Дело Константина Котова

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Несмотря на административные наказания, Котов, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.
По статье 212.1 УК его приговорили к четырем годам колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
Путин 25 января поручил генеральному прокурору проверить законность приговора.
Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поручение президента связано с обращениями журналистов, а не с перестановками в Генпрокуратуре. Он подчеркнул, что поручений о пересмотре дела нет.
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Константин КотовКонституционный суд РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И добавить еще годов так несколько
27 января, 20:13
Алексей Алексеев
54300250
В сторону увеличения.
27 января, 20:09
Плахиш Кибальчиш
53300044
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