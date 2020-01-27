Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

КС постановил признать жалобу Котова с просьбой проверить конституционность статьи, по которой он был осужден, не подлежащей дальнейшему рассмотрению, "поскольку для разрешения <…> вопроса не требуется вынесения итогового решения в виде постановления".

"Судебное решение по делу Котова <…>, принятое на основании статьи 212.1 УК в истолковании, расходящимся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленном в постановлении КС от 10 февраля 2017 года, <…> подлежат пересмотру в установленном порядке", — говорится в определении суда

КС напомнил, что наказание лицу, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с его изоляцией. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

Поскольку изучение фактических обстоятельств дела заявителя не относится к компетенции суда, приговор Котову подлежит пересмотру. Как констатировал КС, в нем не указано, несли ли действия подсудимого существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они тому, что публичное мероприятие перестало носить мирный характер.

Дело Константина Котова

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

Несмотря на административные наказания, Котов, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.

По статье 212.1 УК его приговорили к четырем годам колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.

Путин 25 января поручил генеральному прокурору проверить законность приговора.