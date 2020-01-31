Мединский рассказал историю мифа о встрече Сталина и Гитлера

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заявления о якобы имевшей место встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове — это "лженаучная фантастика", история этого мифа берет начало со статьи в приключенческом журнале, вышедшей в 1990-х годах, рассказал помощник президента Владимир Мединский.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Об этом он рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
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"Рассуждения о встрече Гитлера со Сталиным во Львове — это "инопланетяне среди нас", из той же области. Это лженаучная фантастика", — сказал Мединский на брифинге в Москве.
Он добавил, что специально изучил историю появления этого мифа.
"В 1990-е годы впервые статью напечатали в журнале "Чудеса и приключения". Я не шучу. Вот первоисточник", — сказал помощник президента.
Он напомнил, что с Гитлером в довоенное время встречались лидеры Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье, причем Чемберлен "очень высоко отзывался о Гитлере".
"Я уж не говорю про Польшу", — резюмировал Мединский.
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