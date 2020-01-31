Мединский рассказал историю мифа о встрече Сталина и Гитлера

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил , что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Об этом он рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны

"Рассуждения о встрече Гитлера со Сталиным во Львове — это "инопланетяне среди нас", из той же области. Это лженаучная фантастика", — сказал Мединский на брифинге в Москве.

Он добавил, что специально изучил историю появления этого мифа.

"В 1990-е годы впервые статью напечатали в журнале "Чудеса и приключения". Я не шучу. Вот первоисточник", — сказал помощник президента.

Он напомнил, что с Гитлером в довоенное время встречались лидеры Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье, причем Чемберлен "очень высоко отзывался о Гитлере".