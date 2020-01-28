Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского , в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.

По словам первого президента Украины , Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал Кравчук.

Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.

"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — утверждает Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.

Накануне Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. После этого он вспомнил об украинцах, принимавших участие в освобождении Освенцима, умолчав, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты советской армии.