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https://ria.ru/20200128/1563989977.html
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
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РИА Новости

Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове

22:39 28.01.2020 (обновлено: 22:55 28.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.
По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал Кравчук.
Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.
"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — утверждает Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.
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Накануне Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. После этого он вспомнил об украинцах, принимавших участие в освобождении Освенцима, умолчав, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты советской армии.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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Ситуация на УкраинеВторая мировая война (1939-1945)Леонид КравчукВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Жаль, что Кравчук не рассказал всю правду! Тогда во Львове встречались Сталин, Гитлер и Кравчук!😁
28 января, 22:56
vvladimsam
215900007
Ну почему они все забывают, что именно Польша отказалась пропустить красную армию в Чехословакию в 1938 году, после того как чемберлен кричал после Мюнхена: я привёз вам мир?
28 января, 22:54
ZNZlyden Nemets
14010000
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