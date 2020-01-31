Эксперты оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты в беседе с Эксперты в беседе с РБК оценили проект нового КоАП , который предполагает увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, в частности, за превышение скорости.

Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин выступил против ужесточения наказания, так как проблема заключается не в сумме штрафа, а в неотвратимости наказания. По его словам, водитель не будет нарушать правила, если знает о камерах или видит сотрудника Госавтоинспекции. Штраф в 500 рублей также будет работать, если угроза наказания будет реальной.

Похмелкин полагает, что, если накопительная система не будет учитывать нарушения, зафиксированные камерами, то может возникнуть дополнительные коррупционные возможности для сотрудников Госавтоинспекции.

Кроме того, он считает, что нужно отказаться от дорожного патрулирования. Ведомство, по мнению эксперта, может заниматься профилактикой, разбором ДТП, а также выявлением пьяных водителей, остальные нарушения можно выявлять с помощью систем фото- и видеофиксации.

Партнер аналитического агентства " Автостат " Игорь Моржаретто считает, что в новом проекте существует "перекос".

"Предлагается сильно усилить наказания за нарушение скорости, причем в шесть раз сразу, что вызывает некоторую оторопь, а какие-то, с моей точки зрения, другие более серьезные нарушения, оставлены в старых рамках", — пояснил эксперт.

Ранее Министерство юстиции опубликовало проект Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагается увеличить штрафы за превышение водителями скорости, а также предлагается ввести накопительную систему нарушений. В случае систематических грубых нарушений ПДД водителя могут лишить прав на срок до полутора лет.