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Эксперты оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости
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РИА Новости

Эксперты оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости

13:57 31.01.2020 (обновлено: 17:39 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты в беседе с РБК оценили проект нового КоАП, который предполагает увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, в частности, за превышение скорости.
Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин выступил против ужесточения наказания, так как проблема заключается не в сумме штрафа, а в неотвратимости наказания. По его словам, водитель не будет нарушать правила, если знает о камерах или видит сотрудника Госавтоинспекции. Штраф в 500 рублей также будет работать, если угроза наказания будет реальной.
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Похмелкин полагает, что, если накопительная система не будет учитывать нарушения, зафиксированные камерами, то может возникнуть дополнительные коррупционные возможности для сотрудников Госавтоинспекции.
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Кроме того, он считает, что нужно отказаться от дорожного патрулирования. Ведомство, по мнению эксперта, может заниматься профилактикой, разбором ДТП, а также выявлением пьяных водителей, остальные нарушения можно выявлять с помощью систем фото- и видеофиксации.
Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто считает, что в новом проекте существует "перекос".
"Предлагается сильно усилить наказания за нарушение скорости, причем в шесть раз сразу, что вызывает некоторую оторопь, а какие-то, с моей точки зрения, другие более серьезные нарушения, оставлены в старых рамках", — пояснил эксперт.
Ранее Министерство юстиции опубликовало проект Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагается увеличить штрафы за превышение водителями скорости, а также предлагается ввести накопительную систему нарушений. В случае систематических грубых нарушений ПДД водителя могут лишить прав на срок до полутора лет.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)ГосавтоинспекцияАвтостатМинистерство юстиции РФРБК (медиагруппа)Виктор ПохмелкинМоскваОбщество
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