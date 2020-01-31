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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
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РИА Новости

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

09:08 31.01.2020 (обновлено: 17:36 31.01.2020)
195256
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей.
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Внимание, мотор!
Вчера, 17:36
Внимание, мотор!
Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.
Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.
Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.
Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
1 января, 12:21
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Под ними понимаются проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте.
Кроме того, грубыми считаются нарушения правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу.
При этом нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры, не будут учитываться накопительной системой.
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Стоит ли повышать штрафы за превышение скорости?
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Меня особо возмутило увеличение Штрафа за превышение скорости от 20 до 40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. Что-то много очень. Ни за что ни про что. Вечно заниженный режим на дорогах, все спокойно едут в потоке с превышением, всем хорошо, кроме штрафоборцев...
31 января, 09:29
aark_t
46662314164
Справедливо. Но и сроки обжалования штрафов давайте тоже удвоим. Недавно пришел штраф. Превышение 27 км/ч. по Варшавке. Отмотал регистратор 72 км/ч максимум за всю поездку, а сроки обжалования упущенны. Вроде 250 р. ни о чём, а вот репутация пострадала. Тем более обидно, что езжу много. Стараюсь соблюдать правила, а причина неисправная камера. И неплохо было бы премировать тех водителей, кто в течение года не нарушает ПДД
31 января, 09:25
Ярослав Погодин
28312243107
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