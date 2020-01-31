Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа". Владимир Зеленский

Глава государства также заявил, что Украина готова развивать новые формы сотрудничества с США в сфере безопасности.

Помпео, в свою очередь, отметил, что между Вашингтоном и Киевом "есть много работы", в частности США видят экономические возможности для своих предприятий на Украине.

Заявление Зеленского о приглашении американского бизнеса к разработке шельфа Черного моря прозвучало на следующий день после того, как в компании "Укргазодобыча" объявили об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны.