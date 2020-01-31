Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа".
Глава государства также заявил, что Украина готова развивать новые формы сотрудничества с США в сфере безопасности.
Помпео, в свою очередь, отметил, что между Вашингтоном и Киевом "есть много работы", в частности США видят экономические возможности для своих предприятий на Украине.
Заявление Зеленского о приглашении американского бизнеса к разработке шельфа Черного моря прозвучало на следующий день после того, как в компании "Укргазодобыча" объявили об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны.
Там добавили, что сейчас инвестируют в поиск новых залежей. По данным "Укргазодобычи", в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.