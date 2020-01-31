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Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
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РИА Новости

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

13:52 31.01.2020 (обновлено: 14:44 31.01.2020)
16501
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа".
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Владимир Зеленский
Глава государства также заявил, что Украина готова развивать новые формы сотрудничества с США в сфере безопасности.
Помпео, в свою очередь, отметил, что между Вашингтоном и Киевом "есть много работы", в частности США видят экономические возможности для своих предприятий на Украине.
Заявление Зеленского о приглашении американского бизнеса к разработке шельфа Черного моря прозвучало на следующий день после того, как в компании "Укргазодобыча" объявили об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны.
Там добавили, что сейчас инвестируют в поиск новых залежей. По данным "Укргазодобычи", в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
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Майк ПомпеоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К сожалению морекопателей, черноморский шельф не является украинским.
31 января, 14:03
llevone2017
5831003
Черноморский шельф территория РФ(вместе с Крымом). Кстати, границы Украины до сих пор не зарегистрированны в ООН, т.е. их нет. А демаркацию границы Украины можно определить только с согласия РФ. Удивительно, но такова юридическая сторона вопроса. Украина сама не занималась вопросом границы с 1991г. Это вам для просвещения.
31 января, 14:56
llevone2017
5321000
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