На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дочернее предприятие " Дочернее предприятие " Нафтогаза " — "Укргазодобыча" — сообщило об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны.

Так, Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.

В компании добавили, что сейчас инвестируются средства в поиск новых ресурсов. По данным "Укргазодобычи", за прошлый год удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что эта ситуация была прогнозируемой. По мнению политика, без закупки сырья Украине не удастся выдержать этот сезон.

"Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — сказал Ананских в интервью телеканалу RT