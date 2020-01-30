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2020-01-30T10:12+0300
https://ria.ru/20200130/1564036078.html
На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений
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РИА Новости

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

00:55 30.01.2020 (обновлено: 10:12 30.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция на Украине
Газораспределительная станция на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дочернее предприятие "Нафтогаза" — "Укргазодобыча" — сообщило об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны.
Так, Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.
В компании добавили, что сейчас инвестируются средства в поиск новых ресурсов. По данным "Укргазодобычи", за прошлый год удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что эта ситуация была прогнозируемой. По мнению политика, без закупки сырья Украине не удастся выдержать этот сезон.
"Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — сказал Ананских в интервью телеканалу RT.
Однако, по мнению депутата, Киев может закупать топливо и в других местах, "если у него много денег".
Игорь Новиков
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УкргазодобычаСитуация на УкраинеИгорь АнанскихНафтогаз УкраиныГосдума РФРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
30 лет ничего не строить, не вкладываться в развитие, не успокоиться на столбовой дворянке - вот оно и разбитое корыто
30 января, 01:18
Алексей Алексеев
7500201
У нас зато мужика за валежник чуть не посадили,, газ то есть в России, но только там, где он выгоден газпрому
30 января, 05:54
gulieva.19891985
17000238
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