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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-31T13:41+0300
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Межведомственный штаб для борьбы с коронавирусом создан в Ленобласти
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РИА Новости

Межведомственный штаб для борьбы с коронавирусом создан в Ленобласти

13:41 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля
Работники санитарно-карантинного контроля
© РИА Новости / Виталий Аньков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области создали межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) на внеочередном заседании в четверг. В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования. Так, члены комиссии утвердили план по противодействию проникновению и возможному распространению коронавируса.
"Среди мер — проверка готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, закупка противовирусных препаратов, дополнительная подготовка персонала по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа будут немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию. Всему персоналу предписано принимать максимальные меры защиты, инфекционные отделения перевести на строгий противоэпидемический режим.
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Помимо этого, туристам региона будут выдаваться памятки "О вспышке заболевания в центральном Китае, вызванном новым коронавирусом", а персоналу туристических фирм специалисты проведут инструктаж. Те в свою очередь, должны будут оповестить о ситуации, связанной с заболеванием, в выбранной стране туристов. Кроме того, все детские туры в Китай из Ленинградской области будут отменены, добавили в пресс-службе.
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Ленинградская областькоронавирусыЛенинградская областьКитайОбщество
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