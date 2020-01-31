Межведомственный штаб для борьбы с коронавирусом создан в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области создали межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) на внеочередном заседании в четверг. В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования. Так, члены комиссии утвердили план по противодействию проникновению и возможному распространению коронавируса.

"Среди мер — проверка готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, закупка противовирусных препаратов, дополнительная подготовка персонала по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа будут немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию. Всему персоналу предписано принимать максимальные меры защиты, инфекционные отделения перевести на строгий противоэпидемический режим.