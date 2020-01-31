Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить на треть квоту на ввоз томатов из Турции - до 200 тысяч тонн с текущих 150 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. После этого квота несколько раз повышалась: сначала - до 100 тысяч тонн, а в мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн.

Представители Минсельхоза РФ ранее заявляли, что турецкие поставщики томатов не выбирают объем квоты, предоставленный Россией. В июле 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что квота в 150 тысяч тонн является "комфортной" и не требует увеличения.