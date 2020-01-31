Богданов и замглавы МИД Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в пятницу обсудил с замминистра иностранных дел Египта Назихом Аль-Нагари актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования сирийского и ливийского кризисов, сообщает российский МИД.
Уточняется, что замглавы МИД Египта находится в Москве с рабочим визитом. В беседе также принял участие посол Египта в Москве Ихаб Наср.
"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования сирийского и ливийского кризисов", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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