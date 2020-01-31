Названы самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2019 году самыми угоняемыми в России стали автомобили марок В 2019 году самыми угоняемыми в России стали автомобили марок Toyota Hyundai , Kia и Lexus, показала статистика страховой компании "Согласие".

Lexus. Так, машины Toyota привлекли злоумышленников в 22% случаев. На втором месте — Hyundai (19%), по десять процентов приходится на Kia

При этом в Москве Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон.

"Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше", — пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.

По информации МВД, у жилых домов машины чаще угоняют ночью, а у торговых центров — в дневное время. Среди наиболее распространенных способов — взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств.