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Названы самые угоняемые автомобили в России
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РИА Новости

Названы самые угоняемые автомобили в России

13:27 31.01.2020 (обновлено: 17:23 31.01.2020)
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© Fotolia / Daniel JędzuraУгон автомобиля
Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
Угон автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2019 году самыми угоняемыми в России стали автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus, показала статистика страховой компании "Согласие".
Так, машины Toyota привлекли злоумышленников в 22% случаев. На втором месте — Hyundai (19%), по десять процентов приходится на Kia и Lexus.
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При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.
Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон.
"Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше", — пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.
По информации МВД, у жилых домов машины чаще угоняют ночью, а у торговых центров — в дневное время. Среди наиболее распространенных способов — взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств.
В ведомстве отметили, что в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018-го.
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СК "Согласие"LexusToyota (автомобиль)АвтоHyundai MotorKia MotorsРоссия
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