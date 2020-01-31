Названы самые угоняемые автомобили в России

14 января, 14:36Названы самые популярные автомобили в России
При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.
Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон.
"Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше", — пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.
По информации МВД, у жилых домов машины чаще угоняют ночью, а у торговых центров — в дневное время. Среди наиболее распространенных способов — взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств.
В ведомстве отметили, что в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018-го.
20 декабря 2019, 03:35Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве