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Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости
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РИА Новости

Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости

13:24 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал предложенное в проекте нового КоАП повышение штрафов за превышение водителями скорости, отметив, что мера эта непопулярна, но должна привести к снижению смертности на дорогах.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
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"Это, конечно, мера крайне непопулярная, и даже мне, водителю с большим стажем, она не по душе. Но принимать такие меры необходимо: идёт большой рост смертности на дорогах, и удержать другим способом эту ситуации возможности нет", - заявил РИА Новости член комитета по обороне и безопасности Клинцевич.
По его словам, в России продолжает расти число ДТП, в том числе, со смертельным исходом, происходит это, в том числе, из-за увеличения числа автомобилей и снижением среднего возраста и профессионализма водителей.
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"Сначала такие меры вызовут, конечно, серьёзный негатив. Но, я убеждён, количество погибших в ДТП снизится в разы", - заявил сенатор.
Он добавил, что одновременно необходимо ставить вопрос о кардинальном улучшении качества автомобильных дорог в России. "Это является первоочередным вопросом, серьезные скоростные ограничения вводятся там, где качество дорог не соответствует высокоскоростному режиму. По мере улучшения качества дорог будет на них расти и разрешённая скорость", - пообещал Клинцевич.
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияОбщество
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