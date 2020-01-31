Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал предложенное в проекте нового КоАП повышение штрафов за превышение водителями скорости, отметив, что мера эта непопулярна, но должна привести к снижению смертности на дорогах.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
"Это, конечно, мера крайне непопулярная, и даже мне, водителю с большим стажем, она не по душе. Но принимать такие меры необходимо: идёт большой рост смертности на дорогах, и удержать другим способом эту ситуации возможности нет", - заявил РИА Новости член комитета по обороне и безопасности Клинцевич.
По его словам, в России продолжает расти число ДТП, в том числе, со смертельным исходом, происходит это, в том числе, из-за увеличения числа автомобилей и снижением среднего возраста и профессионализма водителей.
"Сначала такие меры вызовут, конечно, серьёзный негатив. Но, я убеждён, количество погибших в ДТП снизится в разы", - заявил сенатор.
Он добавил, что одновременно необходимо ставить вопрос о кардинальном улучшении качества автомобильных дорог в России. "Это является первоочередным вопросом, серьезные скоростные ограничения вводятся там, где качество дорог не соответствует высокоскоростному режиму. По мере улучшения качества дорог будет на них расти и разрешённая скорость", - пообещал Клинцевич.
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