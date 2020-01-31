Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости

"Это, конечно, мера крайне непопулярная, и даже мне, водителю с большим стажем, она не по душе. Но принимать такие меры необходимо: идёт большой рост смертности на дорогах, и удержать другим способом эту ситуации возможности нет", - заявил РИА Новости член комитета по обороне и безопасности Клинцевич.