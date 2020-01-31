Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 нарушения, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Идлиб – 6, Хама – 11. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 4, Идлиб – 4, Хама – 2", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в населенных пунктах Адман и Шадка (провинции Ракка и Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России