Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в населенных пунктах Адман и Шадка (провинции Ракка и Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.