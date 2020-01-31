Пресс-конференция замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова

Участники:
- заместитель Министра иностранных дел РФ, специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку Михаил БОГДАНОВ;
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Египет в РФ Ихаб Талаат НАСР;
- председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия ЦАЙЗЕР;
- экс-посол Республики Бенин в РФ, генеральный директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений Анисет Габриэль КОЧОФА.
В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в новейшей истории саммит "Россия – Африка", ставший знаковым событием как для нашей страны, так и для африканского континента. В подписанной по итогам саммита Декларации обозначены приоритеты сотрудничества в самом широком формате.
Что содействует выстраиванию более прочного институционального фундамента российско-африканского сотрудничества? Что способствует развитию и укреплению политических, торгово-экономических и социальных отношений России со странами африканского континента? Какие сферы взаимодействия с другими международными партнерами может открыть российско-африканский трек? Как разграничить неизбежность конкуренции внешних игроков на африканских площадках и императивы сотрудничества между ними? Дает ли возвращение в Африку России преимущество в отношениях с партнерами на Востоке и Западе? Каковы перспективы преодоления расхождений по ряду вопросов между Россией и ее потенциальными партнерами через российско-африканский вектор?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- заместитель Министра иностранных дел РФ, специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку Михаил БОГДАНОВ;
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Египет в РФ Ихаб Талаат НАСР;
- председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия ЦАЙЗЕР;
- экс-посол Республики Бенин в РФ, генеральный директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений Анисет Габриэль КОЧОФА.
В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в новейшей истории саммит "Россия – Африка", ставший знаковым событием как для нашей страны, так и для африканского континента. В подписанной по итогам саммита Декларации обозначены приоритеты сотрудничества в самом широком формате.
Что содействует выстраиванию более прочного институционального фундамента российско-африканского сотрудничества? Что способствует развитию и укреплению политических, торгово-экономических и социальных отношений России со странами африканского континента? Какие сферы взаимодействия с другими международными партнерами может открыть российско-африканский трек? Как разграничить неизбежность конкуренции внешних игроков на африканских площадках и императивы сотрудничества между ними? Дает ли возвращение в Африку России преимущество в отношениях с партнерами на Востоке и Западе? Каковы перспективы преодоления расхождений по ряду вопросов между Россией и ее потенциальными партнерами через российско-африканский вектор?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/