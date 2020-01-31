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Таиланд подтвердил первый случай заражения коронавирусом внутри страны
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РИА Новости

Таиланд подтвердил первый случай заражения коронавирусом внутри страны

13:09 31.01.2020 (обновлено: 23:36 31.01.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку на территории Таиланда подтверждён, заявил в пятницу в Бангкоке заместитель генерального директора департамента эпидемиологического контроля страны доктор Тхаммарак Пхипхат.
Выступление замглавы департамента транслировал в прямом эфире телеканал TNN-24.
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"Сегодня днем подтвердился диагноз у первого человека, заразившегося новым коронавирусом на территории нашей страны. Это водитель такси, не выезжавший в Китай, который заразился на территории Таиланда от больного китайского пассажира. Мы ждали результатов анализов по этому больному, результаты готовы, заражение коронавирусом подтверждено", - заявил Пхипхат.
Слухи о заражения водителя такси коронавирусом от китайского туриста, которого он отвозил в одну из гостиниц Бангкока, распространились в таиландских социальных сетях в четверг. В среду утром на пресс-конференции в министерстве здравоохранения представители ведомства заявили, что результаты анализов водителя такси, который действительно был госпитализирован в карантинном инфекционном отделении одной из больниц Бангкока, будут готовы в середине дня в пятницу.
В Таиланде ранее были зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусом. Все заражения, в том числе одной гражданки Таиланда, произошли на китайской территории до прибытия заболевших в Таиланд.
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