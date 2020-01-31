На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Видео, в котором певица рассказывает о своей композиции, появилось на странице телеканала "СТБ" в Facebook. В нем Ассоль пояснила, что песня "Save it" посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь.
Однако она говорила по-русски, чем возмутила пользователей соцсети.
"Почему на русском?" — задалась вопросом Наталия Мунтян.
"Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!" — написала Valentina.
Пользовательница Леся Тимкив спросила: "Почему по-русски говорит? <... > Такое не может представлять Украину на конкурсе!"
В 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык и несколько раз просил помощи у переводчицы, а затем продолжил говорить на смеси русского и украинского.
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды примут песенный конкурс после прошлогодней победы Дункана Лоуренса в Израиле. Представитель от Украины выступит в первом полуфинале.
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