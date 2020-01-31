На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинскую певицу Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение , раскритиковали за представление песни на русском языке.

Видео, в котором певица рассказывает о своей композиции, появилось на странице телеканала "СТБ" в Facebook . В нем Ассоль пояснила, что песня "Save it" посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь.

Однако она говорила по-русски, чем возмутила пользователей соцсети.

"Почему на русском?" — задалась вопросом Наталия Мунтян.

"Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!" — написала Valentina.

Пользовательница Леся Тимкив спросила: "Почему по-русски говорит? <... > Такое не может представлять Украину на конкурсе!"

В 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык и несколько раз просил помощи у переводчицы, а затем продолжил говорить на смеси русского и украинского.