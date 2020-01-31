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2020-01-31T13:44+0300
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На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
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РИА Новости

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

13:28 31.01.2020 (обновлено: 13:44 31.01.2020)
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© Фото : страница певицы Ассоль в InstagramУкраинская певица Ассоль
Украинская певица Ассоль
© Фото : страница певицы Ассоль в Instagram
Украинская певица Ассоль. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Видео, в котором певица рассказывает о своей композиции, появилось на странице телеканала "СТБ" в Facebook. В нем Ассоль пояснила, что песня "Save it" посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь.
Однако она говорила по-русски, чем возмутила пользователей соцсети.
"Почему на русском?" — задалась вопросом Наталия Мунтян.
"Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!" — написала Valentina.
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Пользовательница Леся Тимкив спросила: "Почему по-русски говорит? <... > Такое не может представлять Украину на конкурсе!"
В 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык и несколько раз просил помощи у переводчицы, а затем продолжил говорить на смеси русского и украинского.
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды примут песенный конкурс после прошлогодней победы Дункана Лоуренса в Израиле. Представитель от Украины выступит в первом полуфинале.
Микрофон
16 октября 2019, 16:22Культура
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
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Обсудить 18
Екатерина Гуменюк (Ассоль)Шоу-бизнесMelovinFacebookЕвровидениеНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что если бы Гарипова о своей песне рассказывала бы на всю страну по-татарски? Также все бы возмутились, потому что никто не понял бы. Да наши языки очень похожи, но всё же те кто на западе украины живут не свобоно могут понимать, а лишь догадываться в некоторых моментах. По закону государственный язык украинский, и если она представитель государства то пусть говорит чтоб все поняли, а дома хоть на китайском говорит.
31 января, 13:34
КМКостя Магомедов
4000954
"Такое не может представлять...". На Украине русскоговорящих граждан уже и за людей не считают? Раньше считали за унтерменшей
31 января, 13:48
eremaml
1910300
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