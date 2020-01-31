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Религия и мировоззрение
2020-01-31T13:03+0300
https://ria.ru/20200131/1564102197.html
Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты
https://cdn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_0:235:2672:1738_1036x0_80_0_0_ead01acb8a7ece007ed5f738be537c12.jpg
РИА Новости

Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты

13:03 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Аборт с точки зрения ислама является убийством и категорически запрещен, кроме исключительных случаев, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее патриарх Кирилл призвал российских парламентариев решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
"На сегодняшний день Евразийским советом улемов принято решение о том, что аборт категорически запрещен. С момента оплодотворения яйцеклетки начинает формироваться эмбрион, и к нему применимо все, что применимо к полноценному человеку. Следовательно, аборт - это явное убийство человека еще на стадии зародыша", - пояснил муфтий Аляутдинов.
По его словам, подобная процедура возможна лишь в том случае, когда есть опасение за здоровье или жизнь беременной женщины, либо ребенка. Такие случаи, как считает он, должны быть подтверждены квалифицированными медиками.
"Не нужно забывать, что аборт вредит здоровью женщины и может вызвать серьезные осложнения, влияющие на ее детородную функцию. По статистике сегодня до 15% семей в РФ не могут иметь детей из-за бесплодия. Одной из наиглавнейших обязанностей человека является продолжение рода. Дети — наше будущее, но, к сожалению, в сегодняшнем суровом мире есть те, которые способны лишить жизни собственных детей. В России каждый год фиксируется более 750 тысяч прерываний беременности", - отметил муфтий.
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3000011
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияОбщество
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