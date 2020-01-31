Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Аборт с точки зрения ислама является убийством и категорически запрещен, кроме исключительных случаев, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ранее патриарх Кирилл призвал российских парламентариев решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.

"На сегодняшний день Евразийским советом улемов принято решение о том, что аборт категорически запрещен. С момента оплодотворения яйцеклетки начинает формироваться эмбрион, и к нему применимо все, что применимо к полноценному человеку. Следовательно, аборт - это явное убийство человека еще на стадии зародыша", - пояснил муфтий Аляутдинов.

По его словам, подобная процедура возможна лишь в том случае, когда есть опасение за здоровье или жизнь беременной женщины, либо ребенка. Такие случаи, как считает он, должны быть подтверждены квалифицированными медиками.