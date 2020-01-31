Песков переадресовал в МИД вопрос о словах Помпео на Украине

"У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция у Кремля на заявления Помпео.