Песков переадресовал в МИД вопрос о словах Помпео на Украине

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обратиться за реакцией на заявления госсекретаря США Майка Помпео в МИД РФ, который является его визави, отношение Кремля на подобного рода слова хорошо известны.
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в четверг с официальным визитом. Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, Помпео якобы пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки "в борьбе с российской агрессией".
"У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция у Кремля на заявления Помпео.