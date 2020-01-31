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Песков переадресовал в МИД вопрос о словах Помпео на Украине
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РИА Новости

Песков переадресовал в МИД вопрос о словах Помпео на Украине

13:03 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обратиться за реакцией на заявления госсекретаря США Майка Помпео в МИД РФ, который является его визави, отношение Кремля на подобного рода слова хорошо известны.
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в четверг с официальным визитом. Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, Помпео якобы пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки "в борьбе с российской агрессией".
"У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция у Кремля на заявления Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 02:58
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Ситуация на УкраинеМайк ПомпеоВадим ПристайкоМИД РФДмитрий ПесковРоссияСШАУкраинаВ мире
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