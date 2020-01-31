Песков прокомментировал ситуацию с "поздравлением" блокадников в Керчи

"Вы знаете, в каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но, конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли считать поведение чиновников в Керчи хамским или же предстоит разобраться в данной ситуации.