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2020-01-31T12:57+0300
https://ria.ru/20200131/1564101747.html
Песков прокомментировал ситуацию с "поздравлением" блокадников в Керчи
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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с "поздравлением" блокадников в Керчи

12:57 31.01.2020
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьВизит представителей муниципального образования город Керчь к блокадникам, проживающим в Керчи
Визит представителей муниципального образования город Керчь к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
Визит представителей муниципального образования город Керчь к блокадникам, проживающим в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резонансную ситуацию с "поздравлением" ветеранов в Керчи хлебом отметил, что в каждой конкретной ситуации надо разбираться отдельно, к "охоте на ведьм" никто не призывает, однако общественная нетерпимость к проявлениям хамства - залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
Глава Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
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"Вы знаете, в каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но, конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли считать поведение чиновников в Керчи хамским или же предстоит разобраться в данной ситуации.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей. Хинштейн ранее сообщил РИА Новости, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке. В пятницу Хужина заявила РИА Новости, что отозвала свое заявление. По ее словам, ситуация бы неверно истолкована. Она отметила, что ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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