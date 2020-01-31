Песков пояснил слова Путина об Иссахар

"Нет, не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было. Там речь именно об этом шла, в его словах. Он это констатировал, это никакая была не оценка была, ничего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, являются ли слова президента косвенной оценкой действий Генпрокуратуры и суда.