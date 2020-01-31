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2020-01-31T12:57+0300
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Песков пояснил слова Путина об Иссахар
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РИА Новости

Песков пояснил слова Путина об Иссахар

12:56 31.01.2020 (обновлено: 12:57 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал оценку действиям Генпрокуратуры РФ и суда, говоря о ситуации с осужденной в РФ Наамой Иссахар, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В четверг Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что указ о помиловании осужденной в РФ Наамы Иссахар подписан, отметив, что она не пересекала границу России, что для нее хорошо.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
30 января, 22:44
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"Нет, не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было. Там речь именно об этом шла, в его словах. Он это констатировал, это никакая была не оценка была, ничего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, являются ли слова президента косвенной оценкой действий Генпрокуратуры и суда.
"В данном случае это история, которая завершилась хорошо. Поэтому считаем эту тему закрытой", - добавил Песков.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину. -0-
Руки в наручниках
29 января, 20:04
Громкие случаи помилования осужденных в России в 2010-2020 годах
3621349
Обсудить 3
РоссияИзраильНаама ИссахарДмитрий ПесковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуПроисшествия
Популярные комментарии
Не будет удивительно, если по этому делу начнут проверку, как в деле журналиста.
31 января, 13:28
Сергей Акулов
1000002
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