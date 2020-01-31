В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. У каждой страны есть суверенное право осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты на фоне поездки госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан спросили, рассматривает ли Кремль эти визиты как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе.
"США имеют свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал он журналистам.
При этом Песков указал, что "это суверенное право каждой страны - осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".