В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину

"США имеют свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал он журналистам.