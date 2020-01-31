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В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину

12:51 31.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. У каждой страны есть суверенное право осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты на фоне поездки госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан спросили, рассматривает ли Кремль эти визиты как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 02:58
Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
"США имеют свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал он журналистам.
При этом Песков указал, что "это суверенное право каждой страны - осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".
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Майк ПомпеоДмитрий ПесковУзбекистанБелоруссияСШАКазахстанУкраинаВ мире
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