Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле отвергли обвинения президента Турции В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он отметил, что Россия выполняет обязательства в полной мере, однако ситуация в Идлибе оставляет желать лучшего. По его словам, район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые атакуют позиции сирийской армии и авиабазу Хмеймим.

Помимо России, Эрдоган также обвинил в нарушении соглашения и Сирию. Он считает, что "режим Асада" усилил атаки в Идлибе. Турецкий президент подчеркнул, что не может смотреть, как "новые волны беженцев идут к нашим границам".

Он добавил, что если ситуация не нормализуется, то "Турция не останется безучастной".

На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь, постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.