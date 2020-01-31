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Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
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РИА Новости

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

12:49 31.01.2020 (обновлено: 13:24 31.01.2020)
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© AFP 2019 / Louai BesharaСирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
© AFP 2019 / Louai Beshara
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия выполняет обязательства в полной мере, однако ситуация в Идлибе оставляет желать лучшего. По его словам, район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые атакуют позиции сирийской армии и авиабазу Хмеймим.
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Помимо России, Эрдоган также обвинил в нарушении соглашения и Сирию. Он считает, что "режим Асада" усилил атаки в Идлибе. Турецкий президент подчеркнул, что не может смотреть, как "новые волны беженцев идут к нашим границам".
Он добавил, что если ситуация не нормализуется, то "Турция не останется безучастной".
На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь, постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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