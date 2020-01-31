В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

"Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.

"Есть специальная рабочая группа в рамках правительства, которая принимает решения и обеспечивает меры, необходимые для противодействия распространению коронавируса и появлению коронавируса у нас. Пока, как мы знаем, это решение не принималось, поэтому будем дальше смотреть, что комиссия посчитает необходимым", - добавил он.