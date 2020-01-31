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В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

12:47 31.01.2020 (обновлено: 12:59 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется", - сказал Песков журналистам.
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На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
"Есть специальная рабочая группа в рамках правительства, которая принимает решения и обеспечивает меры, необходимые для противодействия распространению коронавируса и появлению коронавируса у нас. Пока, как мы знаем, это решение не принималось, поэтому будем дальше смотреть, что комиссия посчитает необходимым", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
16836108
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссия
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