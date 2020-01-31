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"Аэрофлот" победил в двух номинациях IT конкурса
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РИА Новости

"Аэрофлот" победил в двух номинациях IT конкурса

12:46 31.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 янв – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот одержал победу в двух номинациях IT конкурса "Проекта Года 2019", организованного профессиональным сообществом лидеров цифровой трансформации GlobalCIO.
Проект "Система оптимизации создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний" победил в номинации "Лучшее отраслевое решение" категории транспорт. ПАО "Аэрофлот" внедрил систему, позволяющую оптимизировать распределение клиентов по маркетинговым кампаниям в автоматическом режиме, исходя из разнообразия коммуникаций, предложений или каналов коммуникаций. Система без привлечения ИТ-специалистов формирует и проверяет бизнес-гипотезы, затем на основе имеющейся информации и машинного обучения запускает кампании, а также формирует детальные отчеты с анализом KPI по каждой кампании.
В номинации "Аналитические решения и Big Data - Лучший проект в грузовой логистике" Аэрофлот получил премию за "Автоматизированную систему прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo Air". Система позволяет прогнозировать доступные емкости грузопочтовой квоты пассажирских рейсов Аэрофлота в долгосрочном и краткосрочном вариантах, а также повысить объемы загрузки ВС.
Проекты оценивались непосредственно ИТ-директорами и руководителями ИТ-служб в течение двух месяцев через специально разработанную систему голосования.
Кирилл Богданов, заместитель генерального директора Аэрофлота по информационным технологиям:
"Оба проекта реализованы с применением инструментов больших данных и моделей машинного обучения. Эти технологии остаются приоритетными для Аэрофлота, являющегося одним из лидеров в области цифровизации мировой авиаотрасли. Внедрение системы управления маркетинговыми коммуникациями с действующими и потенциальными клиентами по всем каналам позволят Аэрофлоту существенно оптимизировать процесс запуска маркетинговых кампаний. Ожидается повышение отклика на коммуникации до 25% и сокращение отписок от маркетинговых кампаний на 15%. Благодаря использованию Сargo Air, повышается операционная эффективность грузового бизнеса Аэрофлота – доступную для загрузки грузовую квоту емкостей воздушных судов Аэрофлота стало возможным прогнозировать с точностью до 90%, что позволило существенно оптимизировать коммерческую загрузку рейсов".
Восьмой год подряд сообщество ИТ-директоров России Global CIO проводит независимый конкурс "Проект года".
Это первый в истории отечественной ИТ-индустрии конкурс, в котором проектные достижения компаний оценивают ИТ-директора.
На конкурсе определяются лучшие достижения в области развития и поддержки информационных технологий в России. В 2019 году к участию в конкурсе были представлены свыше 220 проектов, из которых прошли верификацию и были допущены к конкурсу 193 ИТ-проекта.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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