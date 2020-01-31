Турция обвинила Сирию в нарушении соглашения по Идлибу

"Режим Асада усилил атаки в Идлибе. Мы с Россией подписали соглашение, но оно нарушается режимом. Для нас это вопрос первостепенной важности. У нас находятся 3,6 миллиона беженцев из Сирии, и мы не можем равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к нашим границам", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то "Турция не останется безучастной".

На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.