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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-31T12:39+0300
https://ria.ru/20200131/1564100012.html
Турция обвинила Сирию в нарушении соглашения по Идлибу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155874/83/1558748349_0:239:2783:1804_1036x0_80_0_0_b85bd2a469e6eb4a961e799fdc6fdd81.jpg
РИА Новости

Турция обвинила Сирию в нарушении соглашения по Идлибу

12:39 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад нарушает российско-турецкое соглашение по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Режим Асада усилил атаки в Идлибе. Мы с Россией подписали соглашение, но оно нарушается режимом. Для нас это вопрос первостепенной важности. У нас находятся 3,6 миллиона беженцев из Сирии, и мы не можем равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к нашим границам", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
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Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то "Турция не останется безучастной".
На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииВасилий НебензяБашар АсадТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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