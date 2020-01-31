Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет". Он напомнил, что за это время приняли ряд жестких антироссийских резолюций.
Однако, по словам сенатора, все они были поверхностными и односторонними, а также преследовали очевидные политические цели.
"В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены…" — подчеркнул сенатор.
Кроме того, он считает, что она не будет иметь никакого влияния.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
Москву призвали к полному выполнению Минских соглашений. В документе указывается причастность России к ополчению на востоке Украины. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной Минских договоренностей и конфликта на Украине.
Россия выступила против резолюции ПАСЕ. Несмотря на то что за нее проголосовали 49 депутатов, а 17 выступили против, документ был принят.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)