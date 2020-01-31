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Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
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РИА Новости

Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

12:37 31.01.2020 (обновлено: 21:32 31.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет". Он напомнил, что за это время приняли ряд жестких антироссийских резолюций.
Однако, по словам сенатора, все они были поверхностными и односторонними, а также преследовали очевидные политические цели.

"В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены…" — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он считает, что она не будет иметь никакого влияния.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
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Вчера, 11:27
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России предъявили ряд претензий, в том числе по ситуации на Украине, "невыполнению решений Европейского суда по правам человека", "соблюдению прав", а также по вопросу о Крыме и расследованию крушения Boeing MH17.
Москву призвали к полному выполнению Минских соглашений. В документе указывается причастность России к ополчению на востоке Украины. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной Минских договоренностей и конфликта на Украине.
Россия выступила против резолюции ПАСЕ. Несмотря на то что за нее проголосовали 49 депутатов, а 17 выступили против, документ был принят.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
4467241648
Обсудить 12
Минские соглашенияДонбассЕвропейский судКонстантин КосачевЕвропаКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что и следовало ожидать. ПАСЕ нужны деньги, а не участие РОссии и всегда Россия будет в меньшестве.
31 января, 15:02
Константин Парфенов
4320010
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