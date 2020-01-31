Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет". Он напомнил, что за это время приняли ряд жестких антироссийских резолюций.

Однако, по словам сенатора, все они были поверхностными и односторонними, а также преследовали очевидные политические цели.

"В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены…" — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он считает, что она не будет иметь никакого влияния.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.

России предъявили ряд претензий, в том числе по ситуации на Украине , "невыполнению решений Европейского суда по правам человека", "соблюдению прав", а также по вопросу о Крыме и расследованию крушения Boeing MH17.

Москву призвали к полному выполнению Минских соглашений . В документе указывается причастность России к ополчению на востоке Украины. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной Минских договоренностей и конфликта на Украине.