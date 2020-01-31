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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
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РИА Новости

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

03:48 31.01.2020 (обновлено: 09:16 31.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
В ней фигурируют Россия, Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Турция и Украина.
К Москве предъявлен ряд претензий, в частности по ситуации на Украине, с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, по крымскому вопросу и расследованию крушения малайзийского Boeing MH17.
Кроме того, в резолюции содержится призыв к российским властям "полностью выполнять Минские соглашения".
Во время дебатов украинская делегация требовала внести в документ поправку, обозначающую Россию как сторону Минских соглашений. В финальном документе, опубликованном на сайте ассамблеи, подчеркивается причастность Москвы к ополчению на востоке Украины.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта, а также надеется на скорейшее разрешение кризиса на Украине.
Москва выступила против резолюции — ее не устраивает такой "хамский подход", пояснил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Тем не менее документ приняли при низком кворуме, за него проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. В ассамблею входит 321 парламентарий.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Обсудить 301
Петр ТолстойКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что вы там се время ноете. Покиньте уже это ПАСЕ раз и навсегда. Чего вы там добились за все время пребывания? каких реальных результатов? Бабло народное только на ветер пускаете.
31 января, 04:24
ЛКЛысый Кучерявый
1050906427
Чтобы иметь право вытирать плевки, пришлось заплатить €33 млн.
31 января, 05:04
vyachnick Новиков
83031210323
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