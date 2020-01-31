ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

СТРАСБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.

Россия , Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Турция и Украина. В ней фигурируют, Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Турция и Украина.

К Москве предъявлен ряд претензий, в частности по ситуации на Украине , с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, по крымскому вопросу и расследованию крушения малайзийского Boeing MH17.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к российским властям "полностью выполнять Минские соглашения".

Во время дебатов украинская делегация требовала внести в документ поправку, обозначающую Россию как сторону Минских соглашений. В финальном документе, опубликованном на сайте ассамблеи, подчеркивается причастность Москвы к ополчению на востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта, а также надеется на скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Москва выступила против резолюции — ее не устраивает такой "хамский подход", пояснил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.