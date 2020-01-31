Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер "Сильной России" Антон Цветков поддержал ужесточение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в РФ, но считает, что этого недостаточно - нужно увеличивать штат инспекторов ГИБДД.
Поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ предусматривают существенное увеличение штрафов за превышение скорости на автодорогах. Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
"Надо понимать, что для профилактики нарушений ПДД даже самых суровых штрафов недостаточно. Необходимо увеличивать количество сотрудников ГАИ на дороге, делать профилактические рейды не однократными, а регулярными, особенно по предотвращению пьяной езды, продолжать работу по оснащению дорожной сети камерами наблюдения, но только государственными, а не частными, и там где они нужны для профилактики ДТП, а не просто для сбора денег. Только комплексная работа позволит реально улучшить ситуацию на дорогах", - сказал Цветков РИА Новости.
По его словам, ужесточение штрафов "качественно картины не поменяет", потому что "коррупция никуда не делась, и многие предпочитают договариваться".
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