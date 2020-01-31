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Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД
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РИА Новости

Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД

12:37 31.01.2020 (обновлено: 17:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер "Сильной России" Антон Цветков поддержал ужесточение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в РФ, но считает, что этого недостаточно - нужно увеличивать штат инспекторов ГИБДД.
Поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ предусматривают существенное увеличение штрафов за превышение скорости на автодорогах. Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
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"Надо понимать, что для профилактики нарушений ПДД даже самых суровых штрафов недостаточно. Необходимо увеличивать количество сотрудников ГАИ на дороге, делать профилактические рейды не однократными, а регулярными, особенно по предотвращению пьяной езды, продолжать работу по оснащению дорожной сети камерами наблюдения, но только государственными, а не частными, и там где они нужны для профилактики ДТП, а не просто для сбора денег. Только комплексная работа позволит реально улучшить ситуацию на дорогах", - сказал Цветков РИА Новости.
По его словам, ужесточение штрафов "качественно картины не поменяет", потому что "коррупция никуда не делась, и многие предпочитают договариваться".
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Антон Цветков ("Сильная Россия")Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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