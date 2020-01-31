Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД

"Надо понимать, что для профилактики нарушений ПДД даже самых суровых штрафов недостаточно. Необходимо увеличивать количество сотрудников ГАИ на дороге, делать профилактические рейды не однократными, а регулярными, особенно по предотвращению пьяной езды, продолжать работу по оснащению дорожной сети камерами наблюдения, но только государственными, а не частными, и там где они нужны для профилактики ДТП, а не просто для сбора денег. Только комплексная работа позволит реально улучшить ситуацию на дорогах", - сказал Цветков РИА Новости.