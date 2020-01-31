Президент Индонезии распорядился эвакуировать граждан страны из Китая

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Президент Индонезии Джоко Видодо отдал распоряжение главе вооруженных сил страны Хади Тьяджанто направить самолет в китайский город Ухань для эвакуации индонезийцев в связи со вспышкой коронавируса нового вида , передает агентство Антара.

Как отметил представитель президента в пятницу, для эвакуации граждан Индонезии, главным образом студентов, может быть задействован один гражданский самолет или три военных. При этом гражданскому самолету придется совершить более одного рейса, тогда как военные ограничатся одним полетом в Китай.

По данным агентства, минздрав Индонезии подготовит несколько больниц, в которые под карантин будут помещены прибывшие из Китая индонезийцы.

МИД Индонезии находится в тесном контакте с китайскими властями для осуществления эвакуации. По оценкам агентства, в настоящее время в изолированных из-за коронавируса китайских городах находятся порядка 243 индонезийцев.

Позднее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что отправка самолета в Китай за гражданами страны должна быть осуществлена в течение суток.

"Самолет и команда должны вылететь (в Ухань) менее чем через 24 часа. Мы воспользуемся большим самолетом, чтобы все желающие эвакуироваться индонезийцы могли лететь без транзита", - приводит слова министра газета Jakarta Post.

Она отметила, что в пятницу утром встретилась с китайским послом, который дал разрешение на посадку индонезийского самолета в провинции Хубэй и эвакуацию людей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.