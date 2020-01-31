Экстренные службы рассказали о пострадавших при взрыве в Мценске

ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Четверо погибших и трое пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий в Мценске в Орловской области являются гражданами Турции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Число погибших при взрыве газовоздушной смеси на территории завода резиновых изделий в Мценске выросло до четырех человек, еще трое пострадали, сообщает ГУМЧС по Орловской области. Информация о хлопке поступила спасателям в 9.55 мск.
"Все - граждане Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из Орла за пострадавшими выехала машина. Среди них "тяжелых" нет.