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Экстренные службы рассказали о пострадавших при взрыве в Мценске
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РИА Новости

Экстренные службы рассказали о пострадавших при взрыве в Мценске

11:40 31.01.2020 (обновлено: 11:50 31.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Орловской областиМесто происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
© Фото : ГУ МЧС по Орловской области
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Четверо погибших и трое пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий в Мценске в Орловской области являются гражданами Турции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Число погибших при взрыве газовоздушной смеси на территории завода резиновых изделий в Мценске выросло до четырех человек, еще трое пострадали, сообщает ГУМЧС по Орловской области. Информация о хлопке поступила спасателям в 9.55 мск.
"Все - граждане Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из Орла за пострадавшими выехала машина. Среди них "тяжелых" нет.
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Вчера, 11:36
В Орловской области обрушилась кровля на заводе, где произошел взрыв
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