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Культура
2020-01-31T11:33+0300
https://ria.ru/20200131/1564096748.html
Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек
https://cdn21.img.ria.ru/images/150207/20/1502072095_0:0:4201:2364_1036x0_80_0_0_3563c3113bed279bf608da880550e15d.jpg
РИА Новости

Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек

11:33 31.01.2020
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© AP Photo / Ringo HW ChiuИлон Маск
Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud.
"Я написал слова и исполнил вокальную партию!!" – написал бизнесмен в своем Twitter-аккаунте. Ранее он выложил там же фотографию из студии звукозаписи и сообщил, что "только что записал песню".
Трек под названием Don't Doubt ur Vibe сделан в жанре электронной танцевальной музыки (Electronic Dance Music, EDM). На фоне этого Маск также изменил свой ник в Twitter на "E "D" M".
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