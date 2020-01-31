Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud.
"Я написал слова и исполнил вокальную партию!!" – написал бизнесмен в своем Twitter-аккаунте. Ранее он выложил там же фотографию из студии звукозаписи и сообщил, что "только что записал песню".
Трек под названием Don't Doubt ur Vibe сделан в жанре электронной танцевальной музыки (Electronic Dance Music, EDM). На фоне этого Маск также изменил свой ник в Twitter на "E "D" M".
Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020