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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-31T11:23+0300
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Ленобласть заключит на форуме в Сочи соглашения сумму 100 млрд рублей
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РИА Новости

Ленобласть заключит на форуме в Сочи соглашения сумму 100 млрд рублей

11:23 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ленинградская область планирует подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи более 10 соглашений на общую сумму более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко примет участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Российский инвестиционный форум — отличная площадка для презентации наших возможностей и закрепления партнерских отношений как с новыми инвесторами, так и с теми крупными компаниями, которые уже работают в Ленинградской области. Мы рассчитываем, что в этом году форум принесет более 100 миллиардов инвестиций в регион, и должен отметить, что это проекты в разных сферах промышленности", - отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, планируется подписать соглашения с компаниями пищевой и химической промышленности, автопрома, производителем подъемно-транспортного оборудования, компаниями из медицинской отрасли и другими. Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Центром развития промышленности и Агентством экономического развития Ленинградской области.
Российский инвестиционный форум пройдет в этом году в Сочи с 12 по 14 февраля.
График
27 января, 12:21Ленинградская область
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Ленинградская областьИнвестиционный форум в СочиАлександр ДрозденкоСочи
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