Ленобласть заключит на форуме в Сочи соглашения сумму 100 млрд рублей

"Российский инвестиционный форум — отличная площадка для презентации наших возможностей и закрепления партнерских отношений как с новыми инвесторами, так и с теми крупными компаниями, которые уже работают в Ленинградской области. Мы рассчитываем, что в этом году форум принесет более 100 миллиардов инвестиций в регион, и должен отметить, что это проекты в разных сферах промышленности", - отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.