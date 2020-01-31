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В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего ножом врачам скорой
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РИА Новости

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего ножом врачам скорой

11:17 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Полицейские Набережных Челнов задержали находившегося в состоянии наркотического опьянения местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудников скорой помощи, сообщает МВД по Татарстану.
"Около трех часов утра 29 января в дежурную часть … обратились медики бригады скорой помощи. По их словам, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, угрожает им ножом", - говорится в сообщении.
Патрульный экипаж выяснил на месте, что медики приехали на вызов к 60-летней женщине, проживающей в малосемейной квартире. В ходе медицинского осмотра в комнате появился её сосед 1988 года рождения. Мужчина был настроен агрессивно, заблокировал выход из квартиры, стал угрожать ножом больной женщине и врачам.
"Бригада была вынуждена предпринять все действия для сохранения жизни и здоровья пациентки. Её пришлось эвакуировать через окно. Полицейские задержали неадекватного соседа и предложили пройти тест на наркотики, который показал положительный результат", - отмечает ведомство.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Кроме того, в действиях задержанного усматриваются признаки административного правонарушения по статье "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".
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