В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего ножом врачам скорой

КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Полицейские Полицейские Набережных Челнов задержали находившегося в состоянии наркотического опьянения местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудников скорой помощи, сообщает МВД по Татарстану.

"Около трех часов утра 29 января в дежурную часть … обратились медики бригады скорой помощи. По их словам, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, угрожает им ножом", - говорится в сообщении.

Патрульный экипаж выяснил на месте, что медики приехали на вызов к 60-летней женщине, проживающей в малосемейной квартире. В ходе медицинского осмотра в комнате появился её сосед 1988 года рождения. Мужчина был настроен агрессивно, заблокировал выход из квартиры, стал угрожать ножом больной женщине и врачам.

"Бригада была вынуждена предпринять все действия для сохранения жизни и здоровья пациентки. Её пришлось эвакуировать через окно. Полицейские задержали неадекватного соседа и предложили пройти тест на наркотики, который показал положительный результат", - отмечает ведомство.