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МИД предупредил россиян о протестах в Лондоне из-за Brexit
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о протестах в Лондоне из-за Brexit

11:06 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян об акциях противников выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, запланированных в пятницу в Лондоне.
"Великобритания – 31 января в Лондоне запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает премьер страны Борис Джонсон.
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Борис ДжонсонМИД РФЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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