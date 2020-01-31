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2020-01-31T11:31+0300
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Николаев заявил об особой ответственности чиновников за свое поведение
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РИА Новости

Николаев заявил об особой ответственности чиновников за свое поведение

11:00 31.01.2020 (обновлено: 11:31 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
ЧЕБОКСАРЫ, 31 янв – РИА Новости. Современные инструменты распространения информации налагают на чиновников особую ответственность за их поведение и поступки, заявил в интервью РИА Новости врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.
Новый глава региона заявил, что не хочет комментировать поведение своего предшественника, однако учитывая, что в последнее время в России было много историй, связанных с некорректным поведением чиновников, согласен с тем, что нужно создать кодекс поведения для представителей власти.
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"Думаю, что это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше, другое дело, наверное, сложно будет их все изучить. Но для того, чтобы коллеги, и в том числе я лично, чувствовали ответственность, как раз есть вы – журналисты. Вы способны очень быстро, используя современные инструменты распространения информации, доставить тот или иной контент до широких масс. В этой связи, конечно, сама ситуация и понимание этого налагает на чиновника любого уровня серьезную ответственность", - подчеркнул Николаев.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
За короткое время Игнатьев оказался в центре двух публичных скандалов. На праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава Чувашии призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.
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Через несколько дней в соцсетях и СМИ начало расходиться видео, на котором Игнатьев "подшутил" над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В местном главке МЧС назвали это "дружеской шуткой", а глава МЧС РФ Евгений Зиничев счел такое поведение недопустимым. В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. На следующий день его исключили из партии. Сам Игнатьев заявил, что уважает сотрудников МЧС, а разгоревшийся скандал назвал "происками конкурентов".
Читайте полный текст интервью Олега Николаева >>
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Олег Николаев (политик)ЧувашияПолитика
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