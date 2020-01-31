Николаев заявил об особой ответственности чиновников за свое поведение

"Думаю, что это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше, другое дело, наверное, сложно будет их все изучить. Но для того, чтобы коллеги, и в том числе я лично, чувствовали ответственность, как раз есть вы – журналисты. Вы способны очень быстро, используя современные инструменты распространения информации, доставить тот или иной контент до широких масс. В этой связи, конечно, сама ситуация и понимание этого налагает на чиновника любого уровня серьезную ответственность", - подчеркнул Николаев.